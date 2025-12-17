माधव शेठ की AI+ कंपनी भारत में नोवाफ्लिप फ्लिप स्मार्टफोन करेगी लॉन्च, इतनी होगी कीमत
क्या है खबर?
रियलमी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माधव सेठ की स्मार्टफोन कंपनी AI+ भारत में एक सस्ता फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने नोवा फ्लिप नाम के इस नए डिवाइस को पेश करने की घोषणा की है। इसके साथ AI+ फ्लिप फोन सेगमेंट में एंट्री कर रही है, जहां अब तक महंगे डिवाइस हावी रहे हैं। नोवा फ्लिप कॉम्पैक्ट डिजाइन और आधुनिक फीचर्स पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
सीरीज
नोवा सीरीज का पहला फ्लिप मॉडल
नोवा फ्लिप कंपनी की नई फ्लैगशिप नोवा सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा। इस सीरीज में आगे चलकर नोवा प्रो और नोवा अल्ट्रा जैसे दूसरे प्रीमियम डिवाइस भी लाए जाएंगे। इसके अलावा, भविष्य में एक फोल्डेबल फोन भी प्लान किया गया है। कंपनी के मुताबिक, नोवा सीरीज का मकसद मिड-रेंज से आगे बढ़कर ऐसे यूजर्स तक पहुंच बनाना है, जो नए डिजाइन और फॉर्म फैक्टर वाले स्मार्टफोन की तलाश में रहते हैं।
डिजाइन
फोल्ड डिजाइन के हिसाब से सॉफ्टवेयर
AI+ के मुताबिक, नोवा फ्लिप में नेक्स्टक्वांटम OS दिया जाएगा, जिसे खास तौर पर फ्लिप फोन के लिए डिजाइन किया गया है। फोन बंद होने पर यह नोटिफिकेशन और जरूरी जानकारी दिखाएगा, जबकि खोलने पर यह फुल-स्क्रीन स्मार्टफोन की तरह काम करेगा। कंपनी का दावा है कि इसमें बिना जरूरत के प्रीलोडेड ऐप्स नहीं होंगे। इससे यूजर्स को अपने फोन और डाटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और इस्तेमाल का अनुभव सरल बना रहेगा।
कीमत
कीमत, लॉन्च और आगे की योजना
कंपनी ने साफ किया है कि नोवा फ्लिप की कीमत 40,000 रुपये से कम रखी जाएगी और इसकी बिक्री 2026 की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक इसके पूरे स्पेसिफिकेशन और सटीक लॉन्च तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। नोवाफ्लिप का लॉन्च AI+ के बड़े 5G प्लान का हिस्सा है। कंपनी आने वाले समय में अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को और विस्तार देने की तैयारी में है।