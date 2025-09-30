व्हाट्सऐप पर नए फीचर्स पेश किए गए हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप पर मिली लाइव फोटो शेयर करने की सुविधा, AI से बना सकेंगे चैट थीम

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए समय-समय पर नए फीचर पेश करता रहता है। अब उसने iOS यूजर्स के लिए लाइव फोटो और एंड्रॉयड वर्जन के लिए मोशन फोटो शेयर करने करने की सुविधा दी है। इस अपडेट में AI से संचालित विकल्प भी शामिल हैं, जिनसे आप अपनी चैट थीम और वीडियो कॉल बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही मजेदार अनुभव के लिए नए स्टिकर पैक भी शामिल किए हैं।