व्हाट्सऐप पर मिली लाइव फोटो शेयर करने की सुविधा, AI से बना सकेंगे चैट थीम
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए समय-समय पर नए फीचर पेश करता रहता है। अब उसने iOS यूजर्स के लिए लाइव फोटो और एंड्रॉयड वर्जन के लिए मोशन फोटो शेयर करने करने की सुविधा दी है। इस अपडेट में AI से संचालित विकल्प भी शामिल हैं, जिनसे आप अपनी चैट थीम और वीडियो कॉल बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही मजेदार अनुभव के लिए नए स्टिकर पैक भी शामिल किए हैं।
लाइव फोटो
क्या है लाइव फोटो सुविधा?
लाइव फोटो छोटी वीडियो क्लिप होती हैं, जिनमें साउंड भी शामिल होती है, जिसमें फोटो लेने के लिए शटर बटन दबाने से पहले और बाद के कुछ सेकेंड शामिल होते हैं। यह सुविधा एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अलग-अलग नामों से उपलब्ध है। अब ऐसे फोटो शेयर और प्राप्त करना आसान होगा। इसके अलावा ग्रुप सर्च फंक्शन भी दिया गया है। आप शेयर किए गए ग्रुप देखने के लिए चैट टैब में किसी दोस्त का नाम टाइप कर सकते हैं।
AI
AI की मदद से बना सकेंगे चैट थीम
यूजर अब मेटा AI का उपयोग करके प्रॉम्प्ट देकर नई चैट थीम भी बना सकते हैं। इसके अलावा, चैटबॉट का उपयोग करके कॉल के लिए बैकग्राउंड बनाने की भी सुविधा देता है। इसके साथ ही अब नए स्टिकर पैक भी उपलब्ध हैं। यूजर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फियरलेस बर्ड, स्कूल डेज या वेकेशन पैक में से चुन सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइस पर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग सपोर्ट भी दिया गया है।