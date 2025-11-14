लिंक्डइन ने लॉन्च किया नया AI सर्च फीचर

लिंक्डइन ने लॉन्च किया नया AI सर्च फीचर, अकाउंट ढूंढना होगा और आसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:06 pm Nov 14, 202512:06 pm

क्या है खबर?

लिंक्डइन अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रहा है। अब कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर नया एआई सर्च फीचर जारी किया है, जिसकी मदद से किसी व्यक्ति को ढूंढना पहले से कहीं आसान हो गया है। यूजर्स अब सामान्य भाषा में सवाल लिखकर खास अनुभव वाले लोगों को खोज सकते हैं। यह सुविधा अभी अमेरिका में प्रीमियम यूजर्स के लिए शुरू की गई है और जल्द अन्य देशों में भी उपलब्ध होगी।