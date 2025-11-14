लिंक्डइन ने लॉन्च किया नया AI सर्च फीचर, अकाउंट ढूंढना होगा और आसान
क्या है खबर?
लिंक्डइन अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रहा है। अब कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर नया एआई सर्च फीचर जारी किया है, जिसकी मदद से किसी व्यक्ति को ढूंढना पहले से कहीं आसान हो गया है। यूजर्स अब सामान्य भाषा में सवाल लिखकर खास अनुभव वाले लोगों को खोज सकते हैं। यह सुविधा अभी अमेरिका में प्रीमियम यूजर्स के लिए शुरू की गई है और जल्द अन्य देशों में भी उपलब्ध होगी।
काम
यह AI सर्च फीचर कैसे काम करता है?
नया AI पीपल सर्च यूजर्स को मुश्किल फिल्टर लगाने की बजाय साधारण भाषा में किसी को ढूंढने की सुविधा देता है। उदाहरण के तौर पर यूजर लिख सकता है कि 'FDA अनुभव वाला निवेशक ढूंढो' या 'मेरे नेटवर्क में कौन वायरलेस नेटवर्क समझा सकता है?' AI इन सवालों को समझकर सबसे सही लोगों की लिस्ट दिखाता है। कंपनी के अनुसार, लोग इस फीचर का इस्तेमाल नई नौकरी ढूंढने, बिजनेस बढ़ाने और करियर सलाह लेने के लिए कर रहे हैं।
योजनाएं
अन्य जानकारी और भविष्य की योजनाएं
लिंक्डइन का AI सर्च फीचर अभी पूरी तरह सटीक नहीं है और कुछ क्वेरीज पर अलग-अलग परिणाम मिल सकते हैं। कंपनी लगातार AI की क्वेरी समझने की क्षमता को सुधारने पर काम कर रही है। दुनियाभर के सर्च प्लेटफॉर्म AI को तेजी से अपना रहे हैं, इसलिए लिंक्डइन भी ऐसा कदम उठा रही है। आने वाले महीनों में यह फीचर वैश्विक स्तर पर शुरू किया जाएगा और यूजर्स को सर्च बार में 'आई एम फाइंडिंग' जैसा विकल्प दिखाई देगा।