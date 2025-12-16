LG अपने स्मार्ट टीवी में जोड़ रही कोपायलट, यूजर्स नहीं कर सकेंगे डिलीट

LG अपने स्मार्ट टीवी में जोड़ रही कोपायलट, यूजर्स नहीं कर सकेंगे डिलीट
क्या है खबर?
इलेक्ट्रॉनिक दिग्गज कंपनी LG अपने डिवाइस को स्मार्ट बनाने के लिए उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए LG ने अपने स्मार्ट टीवी में माइक्रोसॉफ्ट के AI चैटबॉट कोपायलट को पायलट तौर पर देना शुरू किया है। अब यह फीचर कुछ LG स्मार्ट टीवी में अपने आप दिखाई देने लगा है। कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने इसे इंस्टॉल नहीं किया, फिर भी यह टीवी सिस्टम में मौजूद है।
शिकायत
यूजर्स की शिकायत और अनइंस्टॉल की परेशानी
पिछले कुछ दिनों में कई LG स्मार्ट टीवी यूजर्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत की है कि उनके टीवी में कोपायलट ऐप अपने आप आ गया है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस ऐप को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। कुछ टीवी मॉडल्स में इसे केवल होम स्क्रीन से छिपाया जा सकता है। वहीं, कुछ यूजर्स के टीवी में यह ऐप दिखाई ही नहीं दे रहा, जिससे कन्फ्यूजन बढ़ गया है और लोग नाराज दिख रहे हैं।
नाराजगी
LG की योजना और ग्राहकों की नाराजगी
LG ने पहले ही कहा था कि वह आने वाले टीवी मॉडल्स में कोपायलट आधारित AI सर्च फीचर देगी, लेकिन बिना पूछे AI फीचर जोड़ना कई ग्राहकों को पसंद नहीं आ रहा है। खासकर तब, जब कोपायलट अभी सभी यूजर्स में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। लोगों का मानना है कि टीवी जैसे डिवाइस में ऐसे फीचर्स हमेशा ऑप्शनल होने चाहिए, ताकि यूजर अपनी पसंद से इन्हें इस्तेमाल कर सकें।