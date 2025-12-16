LG अपने स्मार्ट टीवी में जोड़ रही कोपायलट

LG अपने स्मार्ट टीवी में जोड़ रही कोपायलट, यूजर्स नहीं कर सकेंगे डिलीट

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:52 am Dec 16, 202508:52 am

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक दिग्गज कंपनी LG अपने डिवाइस को स्मार्ट बनाने के लिए उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए LG ने अपने स्मार्ट टीवी में माइक्रोसॉफ्ट के AI चैटबॉट कोपायलट को पायलट तौर पर देना शुरू किया है। अब यह फीचर कुछ LG स्मार्ट टीवी में अपने आप दिखाई देने लगा है। कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने इसे इंस्टॉल नहीं किया, फिर भी यह टीवी सिस्टम में मौजूद है।