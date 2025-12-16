स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कैसे करें? यहां जानिए तरीका

कई यूजर सोशल मीडिया पर बढ़ते स्क्रीन टाइम से परेशान हो जाते हैं और ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। ऐसे में अकाउंट को कुछ समय के लिए बंद करना या हमेशा के लिए हटाना एक व्यावहारिक कदम हो सकता है। स्नैपचैट यूजर्स को यह सुविधा देता है कि वे चाहें तो अकाउंट डीएक्टिवेट करें या स्थायी रूप से डिलीट करें। इसके लिए मोबाइल ऐप और ब्राउजर दोनों का विकल्प मौजूद है, जिससे प्रक्रिया आसान और सीधी बनी रहती है।

#1 मोबाइल ऐप से अकाउंट डिलीट करने का तरीका मोबाइल ऐप से अकाउंट हटाने के लिए सबसे पहले स्नैपचैट ऐप खोलें और प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और इंटरनेट कनेक्शन चालू रखें। यहां सेटिंग्स पर टैप करें और नीचे स्क्रॉल करें। डिलीट अकाउंट का विकल्प चुनते ही यूजर को वेब लॉगिन पेज पर भेज दिया जाएगा। वहां यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद कंटिन्यू पर टैप करके अकाउंट डीएक्टिवेशन और डिलीशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है जो पूरी तरह सुरक्षित होती है।

#2 ब्राउजर से अकाउंट हटाने की प्रक्रिया अगर कोई यूजर ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो ब्राउजर के जरिए भी बिना किसी अतिरिक्त ऐप डाउनलोड किए आसानी से अकाउंट हटाया जा सकता है। इसके लिए स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल खोलें और अपनी लॉगिन जानकारी डालें। लॉगिन करने के बाद डिलीट माय अकाउंट विकल्प दिखाई देगा। उस पर टैप करें और पासवर्ड डालकर रिक्वेस्ट कन्फर्म करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अकाउंट पहले डीएक्टिवेट होगा और फिर तय समय बाद हट जाएगा और सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी।

Advertisement