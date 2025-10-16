ऐपल ने मैकबुक, आईपैड और विजन प्रो के लिए M5 चिप किया लॉन्च, क्या है खासियत?
क्या है खबर?
ऐपल ने बीते दिन (15 अक्टूबर) M5 चिप की घोषणा की, जो AI और ग्राफिक्स प्रदर्शन में अगली बड़ी छलांग है। यह नई चिप मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो और ऐपल विजन प्रो में तेज और शक्तिशाली प्रदर्शन लाती है। M5 में 10-कोर CPU, 10-कोर GPU और 16-कोर न्यूरल इंजन शामिल हैं। यह पुराने M4 और M1 चिप्स की तुलना में AI, ग्राफिक्स और मल्टीथ्रेडेड प्रदर्शन में कई गुना बेहतर है। सभी नए डिवाइस आज ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं।
प्रदर्शन
GPU और ग्राफिक्स प्रदर्शन में सुधार
M5 का अगली पीढ़ी का GPU आर्किटेक्चर प्रत्येक कोर में न्यूरल एक्सेलरेटर के साथ AI के लिए अनुकूलित है। इसमें तीसरी पीढ़ी का रे-ट्रेसिंग इंजन और उन्नत शेडर कोर हैं, जो ग्राफिक्स प्रदर्शन में 30 से 45 प्रतिशत तक सुधार करते हैं। इससे 3D ऐप्स, गेम्स और AI संचालित वर्कफ्लो अधिक तेज और सहज बनते हैं। ऐपल के बिल्ट-इन फ्रेमवर्क और API का उपयोग करने वाले ऐप्स तुरंत बेहतर प्रदर्शन दिखाते हैं।
अन्य खासियत
न्यूरल इंजन, मेमोरी और ऊर्जा दक्षता
M5 में 16-कोर न्यूरल इंजन है, जो AI कार्यभार को तेजी से और ऊर्जा कुशल तरीके से संभालता है। 153GB/s की एकीकृत मेमोरी बैंडविड्थ M4 की तुलना में 30 प्रतिशत और M1 से दोगुनी है। यह बड़े AI मॉडल, क्रिएटिव ऐप्स और गेम्स को निर्बाध रूप से चलाने में सक्षम बनाती है। M5 ऊर्जा-कुशल है और ऐपल के 2030 कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिससे उत्पाद जीवनकाल में कुल ऊर्जा खपत कम होती है।