ऐपल ने मैकबुक और आईपैड के लिए M5 चिप किया लॉन्च (तस्वीर: ऐपल)

ऐपल ने मैकबुक, आईपैड और विजन प्रो के लिए M5 चिप किया लॉन्च, क्या है खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:15 am Oct 16, 202509:15 am

क्या है खबर?

ऐपल ने बीते दिन (15 अक्टूबर) M5 चिप की घोषणा की, जो AI और ग्राफिक्स प्रदर्शन में अगली बड़ी छलांग है। यह नई चिप मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो और ऐपल विजन प्रो में तेज और शक्तिशाली प्रदर्शन लाती है। M5 में 10-कोर CPU, 10-कोर GPU और 16-कोर न्यूरल इंजन शामिल हैं। यह पुराने M4 और M1 चिप्स की तुलना में AI, ग्राफिक्स और मल्टीथ्रेडेड प्रदर्शन में कई गुना बेहतर है। सभी नए डिवाइस आज ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं।