कर्नाटक में AI को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एंथ्रोपिक के साथ की साझेदारी

कर्नाटक सरकार ने अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक के साथ हाथ मिलाया है, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को और भी स्मार्ट और लोगों के लिए सुलभ बनाना है। इस साझेदारी का ऐलान शनिवार को किया गया।

इसके तहत संयुक्त समूह बनाए जाएंगे, जो राज्य के डाटा का इस्तेमाल कर नागरिकों की सेवाओं को बेहतर बनाएंगे।

साथ ही, अलग-अलग भाषाओं में ऐसे प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित और तेज गति से पहुंचाया जा सके।