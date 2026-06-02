AI टोकन से बढ़ रहा कंपनियों का बजट, हैपिएस्ट माइंड्स ला रही नया प्राइसिंग फ्रेमवर्क्स
अगले साल कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बजट में टोकन के इस्तेमाल और उन पर लगने वाले खर्च पर कंट्रोल को ज्यादा अहमियत मिलने की उम्मीद है।
इसकी वजह यह है कि कंपनियां लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) के इस्तेमाल में आ रहे असल खर्चों और बढ़ते टोकन खर्चों से निपटने की कोशिश कर रही हैं।
हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष जोसेफ अनंतराजू बताते हैं कि कंपनियां अभी भी AI की आर्थिक गणित को ठीक से समझ नहीं पा रही हैं क्योंकि AI के कई टूल्स ने हाल ही में बाजार में अपनी जगह बनाई है।
मुनाफे में आया 80 फीसदी का उछाल
जैसे-जैसे कोडिंग असिस्टेंट और एडवांस्ड AI मॉडल्स के टोकन महंगे होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ज्यादा क्लाइंट्स मीटरिंग फ्रेमवर्क्स और टोकन के हिसाब से खास बजट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं।
अनंताराजू को उम्मीद है कि 2026 की दूसरी छमाही तक और खासकर अगले साल तक यह एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएगी। उद्योग के इन बदलावों के बावजूद हैपिएस्ट माइंड्स ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है।
कंपनी का राजस्व करीब 11 फीसदी बढ़ गया है और मुनाफे में लगभग 80 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) वेंकटरमन नारायणन ने नए प्राइसिंग फ्रेमवर्क्स और कंपनी के नतीजों के बारे में बताया, जिसमें कुछ असाधारण खर्चों की गैर-मौजूदगी ने भी नतीजों को बेहतर बनाने में मदद की है।