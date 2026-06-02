AI टोकन से बढ़ रहा कंपनियों का बजट, हैपिएस्ट माइंड्स ला रही नया प्राइसिंग फ्रेमवर्क्स 

मुनाफे में आया 80 फीसदी का उछाल

जैसे-जैसे कोडिंग असिस्टेंट और एडवांस्ड AI मॉडल्स के टोकन महंगे होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ज्यादा क्लाइंट्स मीटरिंग फ्रेमवर्क्स और टोकन के हिसाब से खास बजट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

अनंताराजू को उम्मीद है कि 2026 की दूसरी छमाही तक और खासकर अगले साल तक यह एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएगी। उद्योग के इन बदलावों के बावजूद हैपिएस्ट माइंड्स ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है।

कंपनी का राजस्व करीब 11 फीसदी बढ़ गया है और मुनाफे में लगभग 80 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) वेंकटरमन नारायणन ने नए प्राइसिंग फ्रेमवर्क्स और कंपनी के नतीजों के बारे में बताया, जिसमें कुछ असाधारण खर्चों की गैर-मौजूदगी ने भी नतीजों को बेहतर बनाने में मदद की है।