फरी एपस्टीन ने एक निजी हैकर नियुक्त किया था

जेफरी एपस्टीन ने नियुक्त किया था निजी हैकर, मुखबिर ने दी थी FBI को जानकारी

क्या है खबर?

दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन ने एक निजी हैकर नियुक्त किया था। यह जानकारी न्याय विभाग द्वारा कानूनी रूप से अनिवार्य प्रकटीकरण प्रक्रिया के तहत जारी किए गए दस्तावेज में सामने आई। इसके अनुसार, मुखबिर ने 2017 में संघीय जांच ब्यूरो (FBI) को इस बारे में जानकारी दी थी। कथित हैकर की पहचान नहीं बताई गई, लेकिन उसके बैकग्राउंड और विशेषज्ञता के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। ये मुखबिर के दावे हैं, न कि FBI के निष्कर्ष।