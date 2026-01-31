बिल गेट्स पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं

बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से संबंध के आरोपों का किया खंड़न, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइल्स में शामिल कुछ ईमेल ड्राफ्ट्स में आरोप लगाया गया है कि गेट्स ने रूसी महिलाओं के साथ संबंध बनाए और कथित तौर पर एक यौन संचारित रोग (STD) से संक्रमित हुए। गेट्स के प्रवक्ता की ओर से इन आरोपों का खंड़न करते हुए उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है।