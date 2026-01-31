बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से संबंध के आरोपों का किया खंड़न, जानिए क्या है मामला

बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से संबंध के आरोपों का किया खंड़न, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइल्स में शामिल कुछ ईमेल ड्राफ्ट्स में आरोप लगाया गया है कि गेट्स ने रूसी महिलाओं के साथ संबंध बनाए और कथित तौर पर एक यौन संचारित रोग (STD) से संक्रमित हुए। गेट्स के प्रवक्ता की ओर से इन आरोपों का खंड़न करते हुए उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है।
आरोप
ये लगा है आरोप
न्याय विभाग ने कहा है कि उसने एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक पृष्ठों की जांच सामग्री, साथ ही 2,000 से अधिक वीडियो और 1.8 लाख तस्वीरें जारी की हैं। विवाद ईमेल 18 जुलाई, 2013 से जुड़ा है और ऐसा लगता है कि ये एपस्टीन द्वारा लिखे गए ड्राफ्ट मैसेज हैं, जिनमें से कुछ गेट्स के तत्कालीन सलाहकार बोरिस निकोलिक की आवाज में हैं। उनमें गेट्स पर रूसी लड़कियों के साथ संबंध बनाने और STD होने का आरोप लगाया।
खंड़न
आरोपों का किया खंड़न
ये दावे एपस्टीन द्वारा 2013 में भेजे गए ईमेल्स में दर्ज हैं, जिन्हें सार्वजनिक किया गया। इनमें दावा किया कि गेट्स ने एंटीबायोटिक्स की व्यवस्था करने को कहा था, ताकि वे चुपचाप अपनी पत्नी को दे सकें। इन खुलासों का खंड़न करते हुए उनके प्रवक्ता ने कहा, "ये आरोप पूरी तरह से बेतुके और झूठे हैं। ये दस्तावेज केवल यह दिखाते हैं कि एपस्टीन, गेट्स से संबंध टूटने से नाराज था और बदनाम करने की कोशिश कर रहा था।"