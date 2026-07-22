अमेजन JBL ट्यून 770NC हेडफोन पर दे रही 40 फीसदी की छूट

JBL के ये ट्यून 770NC हेडफोंस एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की सुविधा के साथ आते हैं, जो बाहर के शोर और ध्यान भटकाने वाली आवाजों को दूर रखते हैं।

एक बार चार्ज करने पर इनकी बैटरी 70 घंटे तक चलती है। इसलिए, आप बिना रुके देर तक गाने सुन सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं।

ये हेडफोंस वजन में हल्के हैं और इन्हें आसानी से फोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये 3 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध हैं।