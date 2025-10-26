जापान ने ISS के लिए कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है (तस्वीर: एक्स/@cruxaxismundi)

जापान ने नया कार्गो अंतरिक्ष यान किया लॉन्च, ISS को भेजी सामग्री

क्या है खबर?

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार (26 अक्टूबर) को अपना फ्लैगशिप H3 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मानवरहित कार्गो अंतरिक्ष यान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) तक आपूर्ति (सामग्री) पहुंचाने के अपने पहले मिशन के लिए रवाना हुआ। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने कहा कि HTV-X1 अंतरिक्ष यान ने दक्षिणी जापान में स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से नंबर 7 H3 रॉकेट के ऊपर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसने जून में अंतिम उड़ान भरने वाले H-2A का स्थान लिया है।