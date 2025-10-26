जापान ने नया कार्गो अंतरिक्ष यान किया लॉन्च, ISS को भेजी सामग्री
क्या है खबर?
जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार (26 अक्टूबर) को अपना फ्लैगशिप H3 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मानवरहित कार्गो अंतरिक्ष यान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) तक आपूर्ति (सामग्री) पहुंचाने के अपने पहले मिशन के लिए रवाना हुआ। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने कहा कि HTV-X1 अंतरिक्ष यान ने दक्षिणी जापान में स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से नंबर 7 H3 रॉकेट के ऊपर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसने जून में अंतिम उड़ान भरने वाले H-2A का स्थान लिया है।
क्षमता
विमान की अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता
JAXA ने बताया कि अंतरिक्ष यान को अलग करके उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अगर, सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में यह ISS पर आपूर्ति पहुंचाने पहुंच जाएगा। स्पेस स्टेशन पर मौजूद जापानी अंतरिक्ष यात्री किमिया युई गुरुवार सुबह एक रोबोटिक आर्म से यान को पकड़ने वाली हैं। नया मालवाहक विमान अधिक बड़ा पेलोड ले जा सकता है और उड़ान के दौरान बिजली की आपूर्ति कर सकता है।
मिशन
क्या है इस मिशन का उद्देश्य?
HTV-X1 अंतरिक्ष यान को ISS से 6 महीने तक जुड़े रहने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि स्पेस स्टेशन को आपूर्ति पहुंचाई जा सके और अपशिष्ट को वापस लाया जा सके। फिर स्टेशन छोड़ने के बाद कक्षीय उड़ान भरते हुए तकनीकी मिशनों का संचालन किया जा सके। H3 राॅकेट ने अब तक लगातार 6 सफल उड़ानें भरी हैं। 2023 में एक असफल प्रारंभिक प्रयास के बाद, जब रॉकेट को उसके पेलोड के साथ नष्ट करना पड़ा था।