2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा (तस्वीर: एक्स/@SanjibSaw140)

ISRO 2035 तक स्थापित करेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अध्यक्ष ने किया खुलासा

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) स्थापित होगा और इसका पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए कई आगामी मिशनों की घोषणा करते हुए इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी मिशनों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगली जनरेशन लांचर (NGL) को मंजूरी दे दी है।