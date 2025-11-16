ISRO चंद्रयान-4 मिशन को 2028 में लॉन्च करेगी (तस्वीर: ISRO)

ISRO 2028 में लॉन्च करेगा चंद्रयान-4 मिशन, जानिए क्यों होगा यह खास

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) चालू वित्त वर्ष में 7 और प्रक्षेपणों की योजना के साथ एक व्यस्त चरण के लिए तैयार है। देश का पहला मानव अंतरिक्ष यान 2027 में भेजा जाएगा। ISRO अध्यक्ष वी. नारायणन ने एक साक्षात्कार में बताया कि सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है और इसे 2028 में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य है। अंतरिक्ष एजेंसी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग क्षमता में तेजी से विस्तार के चरण की तैयारी कर रहा है।