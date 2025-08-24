ISRO ने सफलता से किया पैराशूट रिकवरी सिस्टम का परीक्षण, गगनयान मिशन में आएगा काम 

IADT

क्या है IADT परीक्षण?

IADT-01 को उन सभी पैराशूटों का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो वास्तविक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के री-एंट्री और स्पलैशडाउन के दौरान क्रू मॉड्यूल को धीमा और स्थिर करेंगे। इसमें प्रारंभिक मंदन के लिए 2 ड्रोग पैराशूट, उसके बाद पायलट शूट और सुरक्षित उतराई सुनिश्चित करने के लिए 3 मुख्य पैराशूट शामिल थे। अंतरिक्ष एजेंसी परीक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है और परिणामों के आधार पर भविष्य के परीक्षणों की योजना बना रही है।