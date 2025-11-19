ISRO ने क्रायोजेनिक इंजन बूटस्ट्रैप मोड में परीक्षण किया है (तस्वीर: एक्स/@ISROSpaceflight)

ISRO ने बूटस्ट्रैप मोड के साथ किया गगनयान इंजन का सफल परीक्षण

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष एजेंसी ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन के लिए एक नई स्टार्ट-अप विधि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो LVM3 प्रक्षेपण यान पर गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। स्वदेशी रूप से विकसित इस इंजन का परीक्षण 7 नवंबर को तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित ISRO के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस दौरान इंजन को 10 सेकेंड के लिए प्रज्वलित किया गया।