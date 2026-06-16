समुद्र में जानलेवा रिप करेंट का पता लगाने के लिए तैयार हो रहा AI सिस्टम टेक्नोलॉजी Jun 16, 2026

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का स्पेस एप्लिकेशंस सेंटर (SAC) और आंध्र यूनिवर्सिटी मिलकर 'प्रोजेक्ट भारती' नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम तैयार कर रहे हैं।

इसका मकसद समुद्र किनारे आने वाले खतरनाक 'रिप करेंट' को तुरंत पहचानना है। यह सिस्टम सैटेलाइट की तस्वीरों, मौसम की जानकारी, समुद्र की मौजूदा स्थिति और लाइव मॉनिटरिंग के डाटा का इस्तेमाल करता है। इस AI की मदद से तैराकों को उन खतरनाक करेंट से बचाया जा सकेगा, जो उन्हें समुद्र की ओर खींच लेते हैं। दुनियाभर के समुद्री तटों पर डूबने की सबसे बड़ी वजहों में से एक यह 'रिप करेंट' ही हैं।