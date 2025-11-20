LOADING...
कोई यूजर अगर नैपकिन पर एक छोटा सा डिजाइन बनाता है (तस्वीर: गूगल)

गूगल के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल जेमिनी 3 में हैं ये खास फीचर्स 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 20, 2025
04:33 pm
गूगल के CEO सुंदर पिचई ने कंपनी के नए और अब तक के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल जेमिनी 3 के फीचर्स के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह मॉडल यूजर्स के लिए रोजमर्रा के कामों को आसान, तेज और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए तैयार किया गया है। पिचई ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि जेमिनी 3 फोटो, वीडियो, टेक्स्ट और कोड जैसे कई इनपुट समझ सकता है और उन्हें उपयोगी आउटपुट में बदल सकता है।

फोटो और स्केच से नई चीजें बनाने की क्षमता 

जेमिनी 3 किसी भी साधारण फोटो, स्केच, PDF या रफ ड्राइंग को एक नए प्रोजेक्ट में बदल सकता है। पिचई के अनुसार, कोई यूजर अगर नैपकिन पर एक छोटा सा डिजाइन बनाता है, तो यह मॉडल उसे पूरी वेबसाइट में बदल सकता है। एक साधारण तस्वीर को बोर्ड गेम बनाया जा सकता है और एक डायग्राम को इंटरैक्टिव लेसन में बदला जा सकता है। यह मल्टीमॉडल क्षमता जेमिनी 3 को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और रचनात्मक बनाती है।

वीडियो 

वीडियो को समझने और बेहतर सर्च रिजल्ट देने की क्षमता

नया मॉडल लंबी वीडियो देखकर उनका विश्लेषण कर सकता है और यूजर को बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है। स्पोर्ट्स वीडियो में यह आपकी गलतियों को पहचानकर ट्रेनिंग ड्रिल भी सुझा सकता है। सर्च में भी जेमिनी 3 बड़े बदलाव ला रहा है। सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि इंटरैक्टिव लेआउट, विजुअल चार्ट और सिमुलेशन भी दिखाता है। उदाहरण के लिए, किसी विज्ञान सवाल पर यह सीधे एक विज़ुअल मॉडल बनाकर समझा सकता है।

अन्य फीचर्स

नए एक्शन टूल और सीखने में मदद करने वाले फीचर्स

जेमिनी 3 अब डिजिटल मैगजीन जैसे विज़ुअल रिजल्ट दिखाता है और 3 दिन की यात्रा जैसी योजनाओं को साफ और स्क्रॉल करने लायक आइटिनरेरी में बदल देता है। इसके अलावा, गूगल, जेमिनी एजेंट नाम का नया टूल भी ला रहा है, जो ईमेल व्यवस्थित करने, जवाब तैयार करने और दूसरे कामों के लिए ऑटो-सजेशन दे सकता है। यह मॉडल लंबी रेसिपी, वीडियो लेक्चर या रिसर्च पेपर को सार, फ्लैशकार्ड या चार्ट में बदलकर सीखने की प्रक्रिया भी आसान बनाता है।