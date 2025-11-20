गूगल के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल जेमिनी 3 में हैं ये खास फीचर्स 

गूगल के CEO सुंदर पिचई ने कंपनी के नए और अब तक के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल जेमिनी 3 के फीचर्स के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह मॉडल यूजर्स के लिए रोजमर्रा के कामों को आसान, तेज और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए तैयार किया गया है। पिचई ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि जेमिनी 3 फोटो, वीडियो, टेक्स्ट और कोड जैसे कई इनपुट समझ सकता है और उन्हें उपयोगी आउटपुट में बदल सकता है।

You can give Gemini 3 anything (images, pdfs, scribbles, etc) and it will create whatever you like: an image becomes a board game, a napkin sketch transformed into a full website, a diagram could turn into an interactive lesson. pic.twitter.com/xCry35mFbW — Sundar Pichai (@sundarpichai) November 18, 2025

फोटो फोटो और स्केच से नई चीजें बनाने की क्षमता जेमिनी 3 किसी भी साधारण फोटो, स्केच, PDF या रफ ड्राइंग को एक नए प्रोजेक्ट में बदल सकता है। पिचई के अनुसार, कोई यूजर अगर नैपकिन पर एक छोटा सा डिजाइन बनाता है, तो यह मॉडल उसे पूरी वेबसाइट में बदल सकता है। एक साधारण तस्वीर को बोर्ड गेम बनाया जा सकता है और एक डायग्राम को इंटरैक्टिव लेसन में बदला जा सकता है। यह मल्टीमॉडल क्षमता जेमिनी 3 को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और रचनात्मक बनाती है।

वीडियो वीडियो को समझने और बेहतर सर्च रिजल्ट देने की क्षमता नया मॉडल लंबी वीडियो देखकर उनका विश्लेषण कर सकता है और यूजर को बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है। स्पोर्ट्स वीडियो में यह आपकी गलतियों को पहचानकर ट्रेनिंग ड्रिल भी सुझा सकता है। सर्च में भी जेमिनी 3 बड़े बदलाव ला रहा है। सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि इंटरैक्टिव लेआउट, विजुअल चार्ट और सिमुलेशन भी दिखाता है। उदाहरण के लिए, किसी विज्ञान सवाल पर यह सीधे एक विज़ुअल मॉडल बनाकर समझा सकता है।