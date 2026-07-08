अब चांद पर समाान पहुंचाना होगा सस्ता, आईस्पेस और स्पेस-X के बीच हुई साझेदारी

आईस्पेस की 2030 तक चांद पर 3 मिशन की योजना

आईस्पेस की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत वह 2030 तक चंद्रमा पर 3 मिशन भेजेगा। साथ ही, कंपनी एक लूनर डिलीवरी व्हीकल भी तैयार कर रही है।

पहले के मिशनों में फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए चांद पर लैंडिंग की कोशिशें सफल नहीं हो पाई थीं, लेकिन आईस्पेस को उम्मीद है कि स्पेस-X के साथ हुई यह नई साझेदारी उनके काम को गति देगी।

इस साझेदारी से न केवल खर्च कम होने की संभावना है, बल्कि दुनियाभर के ज्यादा लोगों और संगठनों को चांद तक पहुंचने का अवसर भी मिलेगा।