देश में 112 दवाओं की गुणवत्ता निकली खराब, CDSCO की रिपोर्ट में खुलासा
क्या है खबर?
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने अपनी सितंबर की मासिक रिपोर्ट में 112 दवाओं को मानक गुणवत्ता (NSQ) के अनुरूप नहीं पाया। इनमें पैरासिटामोल जैसी कुछ सामान्य इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इसमें केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं की ओर से पहचाने गए 52 और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की ओर से जांचे गए 60 नमूने शामिल हैं। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की दवा से 24 बच्चों की मौत के बाद सामने आई।
दवाएं
इन दवाओं में निकली खराबी
रिपोर्ट्स के अनुसार, पैरासिटामोल, पैंटोप्राजोल और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स सहित व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं मिली हैं। इसमें उच्च रक्तचाप के लिए निर्धारित टेल्मिसर्टन टैबलेट के कई बैच और दर्द निवारक डाइक्लोफेनाक-आधारित दवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित ग्लिमेपिराइड टैबलेट, हेलैक्स हेल्थकेयर की टेल्मिसर्टन, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, रेबेप्राजोल सोडियम इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, सेफिक्सिम टैबलेट भी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं मिली है।
कफ सिरप
कफ सिरप में निकली थी खामी
CDSCO की यह रिपोर्ट छिंदवाड़ा में मिलावटी कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत के बाद सतर्कता के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। कफ सिरप की जांचों से पता चला कि इसमें 48.6 फीसदी डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक एक जहरीला रसायन था, जो दवा उत्पादों में 0.1 फीसदी की स्वीकार्य सीमा से कहीं ज्यादा था। यह उन 3 कफ सिरपों में से एक थी, जिनके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी थी।