देश में 112 दवाओं की गुणवत्ता खराब निकली है (तस्वीर: फ्रीपिक)

देश में 112 दवाओं की गुणवत्ता निकली खराब, CDSCO की रिपोर्ट में खुलासा

क्या है खबर?

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने अपनी सितंबर की मासिक रिपोर्ट में 112 दवाओं को मानक गुणवत्ता (NSQ) के अनुरूप नहीं पाया। इनमें पैरासिटामोल जैसी कुछ सामान्य इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इसमें केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं की ओर से पहचाने गए 52 और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की ओर से जांचे गए 60 नमूने शामिल हैं। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की दवा से 24 बच्चों की मौत के बाद सामने आई।