ऐपल ने बेहद पतला आईफोन एयर किया लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स

ऐपल ने मंगलवार को अपने 'अवे ड्रॉपिंग' इवेंट में आईफोन एयर को लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे पतला आईफोन है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.6 मिमी है। आईफोन 16 प्रो की मोटाई 8.25 मिमी है, जिससे यह लगभग 2 मिमी पतला है। आईफोन 6 को अब तक का सबसे पतला आईफोन माना जाता था, जिसकी मोटाई 6.9 मिमी थी। ऐपल का कहना है कि नया आईफोन हल्का और बेहद टिकाऊ है।

#1 डिस्प्ले और डिजाइन आईफोन एयर में 6.5 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz प्रोमोशन रिफ्रेश रेट और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक पहुंच सकती है। फोन का फ्रेम रीसाइकल्ड टाइटेनियम से बना है और इसके दोनों ओर सिरेमिक शील्ड दी गई है, जो पिछले मॉडलों की तुलना में 3 गुना ज्यादा खरोंच-प्रतिरोधी है। ऐपल का कहना है कि यह डिजाइन अब तक का सबसे मजबूत और टिकाऊ आईफोन डिजाइन है।

#2 प्रोसेसर और बैटरी आईफोन एयर में ऐपल का नया A19 प्रो चिपसेट दिया गया है, जिसे अब तक का सबसे तेज प्रोसेसर बताया गया है। इसमें 6-कोर CPU, नया GPU और N1 चिप शामिल है। यह फोन वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6 और थ्रेड कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ऐपल का दावा है कि आईफोन एयर 40 घंटे तक वीडियो प्लेबैक कर सकता है। इसमें केवल eSIM सपोर्ट दिया गया है। iOS 26 का अडैप्टिव पावर मोड बैटरी को और बेहतर बनाएगा।

#3 आईफोन एयर में है 48MP का डुअल कैमरा सिस्टम आईफोन एयर में 48MP का डुअल कैमरा सिस्टम और 12MP का टेलीफोटो लेंस है। इसका नया कैमरा सिस्टम फ्रंट और रियर कैमरा को एक साथ जोड़कर वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है। इसमें 18MP का सेल्फी कैमरा है, जो सेंटर स्टेज फीचर को सपोर्ट करता है। यह फीचर अपने आप सभी लोगों को तस्वीर में फिट कर देता है। इससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मोड में फोटो और वीडियो लेना आसान हो जाता है।