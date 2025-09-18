भारत में हो सकता है ऐपल के फोल्डेबल आईफोन का निर्माण- रिपोर्ट
क्या है खबर?
ऐपल जल्द अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन का निर्माण भारत में ही किया जा सकता है। निक्केई की नई रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने ताइवान में एक छोटे परीक्षण पर काम शुरू कर दिया है। यहां इंजीनियर फोल्डेबल फोन के जटिल डिजाइन, उपकरणों और बदलावों का परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत में शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
समय
2026 तक आ सकता है फोन
रिपोर्ट के अनुसार, फोल्डेबल आईफोन 2026 में बाजार में आ सकता है। कहा जा रहा है कि ऐपल उस साल लगभग 9.5 करोड़ आईफोन बनाने की योजना बना रही है, जो मौजूदा उत्पादन से करीब 10 प्रतिशत अधिक है। कंपनी चाहती है कि फोल्डेबल फोन इस लक्ष्य का अहम हिस्सा बने। फिलहाल ऐपल ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन तकनीकी जगत में इस नए डिवाइस को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
भूमिका
भारत की बढ़ती भूमिका
पिछले कुछ वर्षों में ऐपल ने अपना अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग चीन से बाहर किया है और भारत को अहम केंद्र बना रही है। मेड इन इंडिया फोल्डेबल आईफोन इस कदम को और मजबूत कर सकता है। फिलहाल फोल्डेबल फोन का बाजार सैमसंग और हुआवेई जैसे ब्रांडों से भरा है। ऐपल आमतौर पर नई तकनीक के पूरी तरह विकसित होने का इंतजार करती है, लेकिन अब वह सही समय मानकर इस प्रतियोगिता में उतरने की तैयारी कर रही है।