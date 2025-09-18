भारत में हो सकता है फोल्डेबल आईफोन का निर्माण (तस्वीर: अनस्प्लैश)

भारत में हो सकता है ऐपल के फोल्डेबल आईफोन का निर्माण- रिपोर्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:18 pm Sep 18, 202506:18 pm

क्या है खबर?

ऐपल जल्द अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन का निर्माण भारत में ही किया जा सकता है। निक्केई की नई रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने ताइवान में एक छोटे परीक्षण पर काम शुरू कर दिया है। यहां इंजीनियर फोल्डेबल फोन के जटिल डिजाइन, उपकरणों और बदलावों का परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत में शुरू करने की तैयारी की जा रही है।