आईफोन 17 सीरीज के बैटरी से जुड़ी जानकारी लॉन्च से पहले ऑनलाइन हुई लीक

ऐपल आज अपने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले ही फोन की बैटरी को लेकर कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। लीक्स के अनुसार, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स में अब तक की सबसे बड़ी बैटरियां मिल सकती हैं। कंपनी eSIM-ओनली मॉडल्स में अतिरिक्त जगह का इस्तेमाल करके बड़ी बैटरी देने की योजना बना रही है, जिससे यूजर्स को लंबी बैटरी लाइफ मिल सकेगी।

एयर आईफोन 17 एयर की बैटरी रिपोर्ट्स के अनुसार, आईफोन 17 एयर में फिजिकल सिम स्लॉट वाले वेरिएंट में 3,036mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि पिछले मॉडल्स से थोड़ी बड़ी है। वहीं, eSIM-ओनली वेरिएंट में यह क्षमता बढ़कर 3,149mAh तक पहुंच सकती है। यह बदलाव दर्शाता है कि ऐपल अब फिजिकल सिम की जगह से बैटरी को बढ़ा रहा है। इससे आईफोन 17 एयर के यूजर्स को बैटरी बैकअप में पहले से बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है।

प्रो आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स की बैटरी में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 17 प्रो में 3,988mAh और eSIM वेरिएंट में 4,252mAh की बैटरी होगी। वहीं, आईफोन 17 प्रो मैक्स फिजिकल सिम मॉडल में 4,823mAh और eSIM-ओनली वेरिएंट में 5,088mAh बैटरी के साथ आ सकता है। अगर यह सच हुआ तो यह पहला आईफोन होगा जो 5,000mAh क्षमता को पार करेगा।