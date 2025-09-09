गूगल ने AI मोड सर्च फीचर में हिंदी समेत इन भाषाओं को जोड़ा

गूगल ने AI मोड सर्च फीचर में हिंदी समेत इन भाषाओं को जोड़ा
क्या है खबर?
गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्च फीचर को अब और अधिक भाषाओं के साथ जोड़ रही है। AI मोड सर्च फीचर पहले केवल अंग्रेजी में उपलब्ध था, लेकिन अब कंपनी ने इसे हिंदी, इंडोनेशियाई, जापानी, कोरियाई और ब्राजजीलियाई पुर्तगाली भाषाओं में भी शुरू किया है। गूगल मई से इसे अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में उपलब्ध करा रही है। यह फीचर अब 180 से ज्यादा देशों में यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
जोर
स्थानीय समझ पर खास जोर
गूगल की खोज प्रबंधन उपाध्यक्ष हेमा बुदराजू ने कहा कि वैश्विक खोज केवल अनुवाद से पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए स्थानीय जानकारी की सही समझ भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि जेमिनी 2.5 के कस्टम वर्जन की वजह से भाषा को समझने और यूजर्स को बेहतर परिणाम देने में मदद मिली है। नई भाषाओं में यह तकनीक अब और अधिक प्रासंगिक और उपयोगी साबित होगी, जिससे यूजर्स का अनुभव और आसान बन जाएगा।
लाभ
प्रकाशकों को राहत की उम्मीद
गूगल ने हाल ही में कहा था कि AI ओवरव्यू फीचर आने के बाद भी वेबसाइटों पर ट्रैफिक स्थिर है और वेब अच्छी स्थिति में है। हालांकि, एक अदालती दस्तावेज में कंपनी ने माना कि ओपन वेब पहले से ही गिरावट में है। ऐसे समय में AI मोड का विस्तार उन प्रकाशकों के लिए राहत की खबर है जो घटते ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। उम्मीद है कि नई भाषाओं के जुड़ने से उन्हें भी फायदा होगा।