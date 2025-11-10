इंटेल ने गोपनीय फाइलें चुराने के लिए पूर्व कर्मचारी पर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला

टेक कंपनी इंटेल ने अपने एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनफेंग लुओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि लुओ ने नौकरी छोड़ने से पहले लगभग 18,000 गोपनीय फाइलें चुरा लीं, जिनमें 'इंटेल टॉप सीक्रेट' मार्क की गई जानकारी भी शामिल थी। इंटेल ने अदालत से 2.5 लाख डॉलर (लगभग 2.20 करोड़ रुपये) का हर्जाना और सभी चुराई गई जानकारी वापस करने की मांग की है। कंपनी इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन मान रही है।

फाइलें 3 दिन में सुरक्षा सिस्टम को चकमा देकर चोरी की फाइलें रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिनफेंग लुओ 2014 से जुलाई 2024 तक इंटेल में काम कर रहे थे। नौकरी छोड़ने से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने लैपटॉप से डाटा चोरी करने की कोशिश की। पहले प्रयास को सुरक्षा सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने सिस्टम को चकमा देकर फाइलें एक स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर कर दीं। कंपनी ने बाद में कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

मामला कंपनी की छंटनी के बीच सामने आया मामला यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब इंटेल बड़े पैमाने पर लागत घटाने और नौकरियों में कटौती कर रही है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी करीब 35,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिनफेंग लुओ की बर्खास्तगी भी इसी छंटनी का हिस्सा थी। इंटेल का कहना है कि चोरी हुआ डाटा उसकी सेमीकंडक्टर परियोजनाओं से जुड़ा था, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है।