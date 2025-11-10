कई जगह एक ही पासवर्ड का करते हैं इस्तेमाल? हो सकता यह बड़ा खतरा 

आज की डिजिटल दुनिया में लोग ईमेल, बैंकिंग और सोशल मीडिया जैसे कई ऑनलाइन अकाउंट चलाते हैं। आसान याद रखने के लिए कई लोग एक ही पासवर्ड का कई जगह इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पासवर्ड का दोबारा इस्तेमाल करने से हैकर्स को एक ही बार में कई अकाउंट्स तक पहुंच मिल सकती है, जिससे निजी और वित्तीय डाटा खतरे में पड़ जाता है।

#1 पासवर्ड दोहराने से कैसे होता है नुकसान? जब कोई वेबसाइट हैक होती है और लाखों पासवर्ड लीक हो जाते हैं, तो साइबर अपराधी इन्हीं पासवर्ड का इस्तेमाल दूसरी वेबसाइटों पर करते हैं। अगर आपने एक ही पासवर्ड कई अकाउंट में इस्तेमाल किया है, तो वे आसानी से आपके सोशल मीडिया, बैंक और ईमेल तक पहुंच सकते हैं। इससे आपकी पहचान, निजी तस्वीरें और बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है, जो गंभीर वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान का कारण बनती है।

#2 क्रेडेंशियल स्टफिंग और फिशिंग का बढ़ता खतरा पासवर्ड का दोबारा इस्तेमाल क्रेडेंशियल स्टफिंग और फिशिंग जैसे साइबर हमलों को आसान बना देता है। हैकर्स स्वचालित बॉट्स से हजारों वेबसाइटों पर चोरी किए गए लॉगिन आजमाते हैं। एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करने से आप ऐसे हमलों के आसान शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा, नकली वेबसाइटें आपको पासवर्ड डालने के लिए धोखा देती हैं। एक बार जानकारी मिल जाने पर हैकर आपके कई अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।