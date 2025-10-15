इंस्टाग्राम किशोर यूजर्स के लिए लागू करेगी नए नियम, क्या होगा इसका असर?
क्या है खबर?
मेटा अपने इंस्टाग्राम के किशोर यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को लगातार सुरक्षित बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब 18 साल से कम उम्र के सभी अकाउंट्स पर PG-13 नियम लागू होंगे। इसका मतलब है कि किशोरों को अब उम्र के अनुसार सुरक्षित और सीमित कंटेंट ही दिखाई जाएगी। इंस्टाग्राम ने कहा कि ये बदलाव माता-पिता को यह भरोसा दिलाने के लिए हैं कि उनके बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा प्राथमिकता पर है।
असर
PG-13 नियमों का किशोरों पर असर
नई सेटिंग के तहत किशोरों को हिंसक, अश्लील या शराब-संबंधी पोस्ट नहीं दिखेंगी। वह उन अकाउंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो किशोरों के लिए अनुपयुक्त कंटेंट साझा करते हैं। पहले से फॉलो किए गए ऐसे अकाउंट्स की पोस्ट, DM और कमेंट्स अब नहीं दिखेंगी। इसके साथ ही, इंस्टाग्राम किशोरों की सर्च में भी ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा। मेटा का कहना है कि यह कदम किशोरों को गलत या हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए उठाया गया है।
नियंत्रण
AI अनुभव और कंटेंट पर और नियंत्रण
मेटा ने किशोरों के लिए लिमिटेड कंटेंट नाम की एक नई सेटिंग भी जोड़ी है। इसके तहत किशोरों को संवेदनशील विषयों वाली पोस्ट नहीं दिखाई जाएंगी और उनके DM में भी ऐसी सामग्री का लिंक खुल नहीं पाएगा। अगले साल से यह सेटिंग AI चैट के अनुभव को भी और सीमित कर देगी। इससे माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिलेगी।
प्रतिक्रियाएं
नए नियमों पर उठे सवाल और प्रतिक्रियाएं
कुछ विशेषज्ञों ने मेटा के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कई संगठनों ने इसे लेकर संदेह जताया है। आलोचकों का कहना है कि मेटा पहले भी ऐसे वादे कर चुका है, पर असली सुरक्षा फीचर्स ठीक से लागू नहीं हुए। मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने कहा कि इंस्टाग्राम का PG-13 शब्द का इस्तेमाल भ्रमित करने वाला है। वहीं कुछ शिक्षाविदों ने इसे माता-पिता और किशोरों के बीच डिजिटल जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया।