ऐपल ने नए मैकबुक का टीजर किया जारी (तस्वीर: ऐपल)

जल्द आएगा ऐपल का M5 चिप के साथ नया मैकबुक, टीजर हुआ जारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:45 am Oct 15, 202511:45 am

क्या है खबर?

ऐपल जल्द ही नया मैकबुक प्रो लॉन्च करने वाली है। नए डिवाइस का एक टीजर कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। ऐपल के मार्केटिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ग्रेग जोस्वियाक ने एक पोस्ट में लॉन्च का संकेत देते हुए लिखा, 'कुछ शक्तिशाली आ रहा है।' इस पोस्ट में मैकबुक प्रो का सिल्हूट दिखाया गया, जिससे M5 चिप वाले नए लैपटॉप के बारे में अटकलें शुरू हो गईं और फैंस उत्साहित हो गए हैं।