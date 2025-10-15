जल्द आएगा ऐपल का M5 चिप के साथ नया मैकबुक, टीजर हुआ जारी
क्या है खबर?
ऐपल जल्द ही नया मैकबुक प्रो लॉन्च करने वाली है। नए डिवाइस का एक टीजर कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। ऐपल के मार्केटिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ग्रेग जोस्वियाक ने एक पोस्ट में लॉन्च का संकेत देते हुए लिखा, 'कुछ शक्तिशाली आ रहा है।' इस पोस्ट में मैकबुक प्रो का सिल्हूट दिखाया गया, जिससे M5 चिप वाले नए लैपटॉप के बारे में अटकलें शुरू हो गईं और फैंस उत्साहित हो गए हैं।
डिजाइन
ऐसे मिला संकेत
टीजर में मैकबुक का सिल्हूट 'V' आकार में दिखाया गया है, जो रोमन अंक 5 का संकेत माना जा रहा है। पोस्ट में लगातार 5 'M' भी शामिल थे, जिसे लोग M5 चिप का इशारा मान रहे हैं। एनीमेशन में नीले रंग के संकेत भी दिखाई दिए, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐपल स्काई ब्लू फिनिश को मैकबुक प्रो लाइनअप में ला सकता है और फैंस नए रंग और डिजाइन फीचर्स को लेकर उत्सुक हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
उम्मीद
हार्डवेयर लाइनअप और लॉन्च की उम्मीद
रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल नए 14-इंच M5 मैकबुक प्रो, अपडेटेड आईपैड प्रो और M5 चिप वाला विजन प्रो हेडसेट लॉन्च करने वाली है। डिजाइन में बड़े बदलाव की बजाय इस बार मुख्य ध्यान M5 चिप द्वारा प्रदर्शन और दक्षता बढ़ाने पर है। ऐपल के टीजर से संकेत मिलता है कि साल के अंत तक कई नए उत्पाद पेश किए जा सकते हैं और इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा, जिससे फैंस नई पीढ़ी के मैकबुक प्रो के लिए उत्साहित हैं।