इंस्टाग्राम ने शुरू किया क्रिएटर अवॉर्ड प्रोग्राम, हर साल 25 लोगों को मिलेगा सम्मान

इंस्टाग्राम का यह अवॉर्ड ऑस्कर की तरह होगा, लेकिन फिल्मों की जगह सोशल मीडिया कंटेंट के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। विजेताओं को अंगूठी की एक डिजिटल प्रतिकृति भी दी जाएगी, जिसे वे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और स्टोरीज में दिखा सकेंगे। उन्हें प्रोफाइल बैकग्राउंड का रंग बदलने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे एक खास ग्रेडिएंट तैयार होगा। इंस्टाग्राम की ईवा चेन ने बताया कि ऐसा फीचर इंस्टाग्राम पर पहली बार जोड़ा जा रहा है।

प्रक्रिया

कठिन चयन प्रक्रिया और सीमित विजेता

इंस्टाग्राम के 3 अरब यूजर्स में से केवल 25 लोगों को यह सम्मान मिलेगा। विजेताओं का चयन इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी के साथ स्पाइक ली और अभिनेत्री यारी शाहिदी जैसे निर्णायक करेंगे। इसमें कोई तय श्रेणियां नहीं होंगी, बल्कि ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो रचनात्मक बदलाव लाते हैं और दर्शकों से नए तरीके से जुड़ते हैं। इंस्टाग्राम उम्मीद कर रहा है कि यह प्रोग्राम हर साल आयोजित होगा। विजेताओं की घोषणा 16 अक्टूबर को की जाएगी।