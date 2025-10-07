LOADING...
इंस्टाग्राम ने शुरू किया क्रिएटर अवॉर्ड प्रोग्राम, हर साल 25 लोगों को मिलेगा सम्मान
इंस्टाग्राम ने शुरू किया नया क्रिएटर अवॉर्ड प्रोग्राम

इंस्टाग्राम ने शुरू किया क्रिएटर अवॉर्ड प्रोग्राम, हर साल 25 लोगों को मिलेगा सम्मान

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 07, 2025
08:48 am
क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए अपना खुद का अवार्ड प्रोग्राम शुरू कर रही है। यह कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करेगा जो शॉर्ट-फॉर्म सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं। इस अवॉर्ड में कोई लाइव समारोह या कॉमेडियन होस्ट नहीं होगा। इसके बजाय 25 विजेताओं को असली अंगूठियां दी जाएंगी, जिन्हें प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर ग्रेस वेल्स बोनर ने डिजाइन किया है। इसमें किसी तरह का नकद इनाम नहीं रखा गया है।

 अवॉर्ड 

ऑस्कर की तरह होगा अवॉर्ड

इंस्टाग्राम का यह अवॉर्ड ऑस्कर की तरह होगा, लेकिन फिल्मों की जगह सोशल मीडिया कंटेंट के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। विजेताओं को अंगूठी की एक डिजिटल प्रतिकृति भी दी जाएगी, जिसे वे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और स्टोरीज में दिखा सकेंगे। उन्हें प्रोफाइल बैकग्राउंड का रंग बदलने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे एक खास ग्रेडिएंट तैयार होगा। इंस्टाग्राम की ईवा चेन ने बताया कि ऐसा फीचर इंस्टाग्राम पर पहली बार जोड़ा जा रहा है।

 प्रक्रिया 

कठिन चयन प्रक्रिया और सीमित विजेता

इंस्टाग्राम के 3 अरब यूजर्स में से केवल 25 लोगों को यह सम्मान मिलेगा। विजेताओं का चयन इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी के साथ स्पाइक ली और अभिनेत्री यारी शाहिदी जैसे निर्णायक करेंगे। इसमें कोई तय श्रेणियां नहीं होंगी, बल्कि ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो रचनात्मक बदलाव लाते हैं और दर्शकों से नए तरीके से जुड़ते हैं। इंस्टाग्राम उम्मीद कर रहा है कि यह प्रोग्राम हर साल आयोजित होगा। विजेताओं की घोषणा 16 अक्टूबर को की जाएगी।

ट्विटर पोस्ट

