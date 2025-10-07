ChatGPT के भीतर काम कर सकेंगे कैनवा और स्पॉटिफाई जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने डेवडे इवेंट में एक नया फीचर पेश किया है, जिससे अब यूजर्स ChatGPT के भीतर ही थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ काम कर सकेंगे। इस फीचर से यूजर्स कैनवा से पोस्टर बनवाने, जिलो से रियल एस्टेट जानकारी लेने या स्पॉटिफाई पर संगीत सुनने जैसी चीजें कर पाएंगे। यह सुविधा OpenAI के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) द्वारा संचालित है, जो डेवलपर्स को ऐप्स को ChatGPT में जोड़ने की अनुमति देता है।
ताकत
लाइव डेमो में दिखी नई तकनीक की ताकत
OpenAI के लाइव डेमो में कर्मचारियों ने दिखाया कि कैसे ChatGPT और ऐप्स साथ काम करते हैं। एक उदाहरण में कैनवा से डॉग-वॉकिंग बिजनेस के लिए पोस्टर बनवाया गया और फिर उसी पोस्टर पर आधारित पिच डेक तैयार कराया गया। इसके अलावा, जिलो ऐप के जरिए पिट्सबर्ग में घरों की लिस्टिंग भी देखी गई। यह दिखाता है कि ChatGPT एक ही चैट में कई ऐप्स से जुड़कर स्मार्ट तरीके से परिणाम दे सकता है।
अनुभव
चुनिंदा ऐप्स के साथ शुरू होगा नया अनुभव
शुरुआती चरण में ChatGPT में कुछ चुनिंदा ऐप्स जैसे Booking.com, कैनवा, कोर्सरा, एक्सपीडिया, फिगमा, स्पॉटिफाई और जिलों ही जोड़े गए हैं। हालांकि, आने वाले हफ्तों में इसमें डोरडैश, ओपनटेबल, टारगेट और उबर जैसे और भी बहुत सारे ऐप्स जोड़े जाएंगे। OpenAI ने बताया कि यह एक शुरुआत है और समय के साथ और भी ऐप्स शामिल होंगे। कंपनी का उद्देश्य ChatGPT को एक मल्टी-ऐप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना है।
अवसर
डेवलपर्स को मिलेगा अपने ऐप्स जोड़ने का अवसर
OpenAI ने डेवलपर्स के लिए ऐप बनाने का SDK जारी किया है, जिससे वे ChatGPT पर अपने ऐप्स बना और परीक्षण कर सकते हैं। इस साल के अंत में डेवलपर्स अपने ऐप्स समीक्षा और प्रकाशन के लिए सबमिट कर सकेंगे। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि जल्द ही एक डायरेक्टरी शुरू की जाएगी, जहां यूजर्स विभिन्न ऐप्स को आसानी से ब्राउज और खोज पाएंगे, जिससे यह अनुभव और बेहतर बनेगा।