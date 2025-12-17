इंस्टाग्राम ने फायर टीवी के लिए लॉन्च किया ऐप, यूजर्स टीवी पर भी देख सकेंगे रील्स

मेटा ने अमेजन के फायर TV के लिए इंस्टाग्राम का नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप खास तौर पर इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए बनाया गया है। अब यूजर मोबाइल की बजाय सीधे टीवी स्क्रीन पर शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। इससे बड़े स्क्रीन पर कंटेंट देखने का अनुभव बेहतर होगा और विजुअल क्वालिटी भी ज्यादा आकर्षक लगेगी। मेटा का कहना है कि यह ऐप फिलहाल रील्स पर फोकस करता है।

काम? ऐप कैसे करेगा काम फायर TV यूजर अमेजन ऐप स्टोर से इंस्टाग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मौजूदा अकाउंट से लॉगिन किया जा सकता है या टीवी के लिए एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है। एक ऐप में 5 अलग-अलग इंस्टाग्राम अकाउंट जोड़े जा सकते हैं, जिससे परिवार के कई लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कोई टीनएज अकाउंट जुड़ा है, तो उस पर समय सीमा से जुड़े नियम भी लागू रहेंगे।

अनुभव मिलेगा रील्स देखने का नया अनुभव इस ऐप में रील्स को स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और ट्रैवल वीडियो जैसे अलग-अलग कैटेगरी में दिखाया गया है। यूजर को मोबाइल की तरह बार-बार स्वाइप करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे देखने में आसानी होगी। वीडियो अपने आप एक के बाद एक चलते रहेंगे और बिना रुकावट एंटरटेनमेंट मिलेगा। मेटा के मुताबिक, ऐप अभी टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए आने वाले समय में इसका फॉर्मेट और फीचर्स बदले जा सकते हैं।

