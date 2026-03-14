इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज से मई में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा हटा रही है

इंस्टाग्राम DM से हटाने जा रही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, जानिए निजी चैट पर क्या पड़ेगा असर

क्या है खबर?

मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज (DM) के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) सुविधा को बंद कर रहा है। कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर एक अपडेट में कहा कि यह सुविधा 8 मई के बाद सपोर्ट नहीं करेगी। व्हाट्सऐप के विपरीत कंपनी ने कभी भी E2EE को सभी इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में उपलब्ध नहीं कराया था। इसके बजाय, यह कुछ क्षेत्रों के यूजर्स के लिए एक वैकल्पिक विकल्प था।