इंस्टाग्राम यूजर्स के पोस्ट में बिना अनुमति जोड़ रही है AI से लिखे हेडलाइन

इंस्टाग्राम यूजर्स के पोस्ट में बिना अनुमति जोड़ रही है AI से लिखे हेडलाइन
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम यूजर्स की अनुमति के बिना उनके पोस्ट में हेडलाइन जोड़ रही है। 404 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए अपने आप तैयार हो रही हैं और यूजर को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। ये हेडलाइन सीधे पोस्ट पर नहीं दिखतीं, बल्कि सिर्फ गूगल जैसे सर्च इंजन के रिजल्ट में नजर आती हैं। इससे यूजर्स को बिना जाने SEO स्पैम का हिस्सा बनाया जा रहा है।
प्रमोट
गलत जानकारी के साथ कंटेंट को किया जा रहा प्रमोट
रिपोर्ट के मुताबिक, एक टेक पत्रकार के इंस्टाग्राम पोस्ट में गलत जानकारी जोड़ दी गई। उन्होंने जिस बोर्ड गेम का वीडियो डाला था, उसका नाम कुछ और था, लेकिन इंस्टाग्राम ने अपने आप एक दूसरे गेम का नाम जोड़ दिया। इसी तरह एक लेखक के वीडियो को भी सामान्य SEO स्टाइल में प्रमोट किया गया। यह दिखाता है कि यह सिस्टम बिना सही जानकारी के कंटेंट के बारे में AI के जरिए बातें जोड़ रहा है।
नाराजगी
यूजर्स ने जताई नाराजगी
कई कॉस्प्लेयर्स और क्रिएटर्स ने भी ऐसे अजीब हेडलाइन मिलने की शिकायत की है। उनका कहना है कि यह टेक्स्ट उनके अंदाज से बिल्कुल अलग है और उन्हें गलत तरीके से प्रमोट करता है। ये हेडलाइन पोस्ट के कोड में छिपी होती हैं, जिन्हें आम यूजर नहीं देख सकता। AI हेडलाइन से जुड़े इस मामले को लेकर अभी तक मेटा की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।