इंस्टाग्राम यूजर्स के पोस्ट में बिना अनुमति जोड़ रही है AI से लिखे हेडलाइन

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:09 am Dec 10, 202509:09 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम यूजर्स की अनुमति के बिना उनके पोस्ट में हेडलाइन जोड़ रही है। 404 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए अपने आप तैयार हो रही हैं और यूजर को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। ये हेडलाइन सीधे पोस्ट पर नहीं दिखतीं, बल्कि सिर्फ गूगल जैसे सर्च इंजन के रिजल्ट में नजर आती हैं। इससे यूजर्स को बिना जाने SEO स्पैम का हिस्सा बनाया जा रहा है।