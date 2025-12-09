आप व्हाट्सऐप की सेटिंग्स से किसी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं

व्हाट्सऐप पर अनचाहे नंबर कैसे ब्लॉक करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:45 pm Dec 09, 202509:45 pm

क्या है खबर?

आज के समय में व्हाट्सऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप बन चुका है। लोग इससे परिवार, दोस्तों और ऑफिस के काम से जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके साथ अनचाहे मैसेज, स्पैम और बार-बार आने वाली कॉल्स भी बड़ी परेशानी बन गई हैं। कई बार ये दिक्कतें दिमागी तनाव बढ़ा देती हैं। ऐसे में व्हाट्सऐप यूज़र्स को अनचाहे नंबर ब्लॉक करने और अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने का आसान और असरदार तरीका देता है।