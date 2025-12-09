व्हाट्सऐप पर अनचाहे नंबर कैसे ब्लॉक करें?
क्या है खबर?
आज के समय में व्हाट्सऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप बन चुका है। लोग इससे परिवार, दोस्तों और ऑफिस के काम से जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके साथ अनचाहे मैसेज, स्पैम और बार-बार आने वाली कॉल्स भी बड़ी परेशानी बन गई हैं। कई बार ये दिक्कतें दिमागी तनाव बढ़ा देती हैं। ऐसे में व्हाट्सऐप यूज़र्स को अनचाहे नंबर ब्लॉक करने और अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने का आसान और असरदार तरीका देता है।
तरीका
सीधे चैट से नंबर कैसे ब्लॉक करें?
अगर कोई नंबर आपको बार-बार परेशान कर रहा है, तो आप उसे सीधे चैट से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप खोलें और उस अनचाहे नंबर की चैट पर जाएं, फिर ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें। अब 'मोर' पर जाएं और 'ब्लॉक' पर टैप करें। इसके बाद कन्फर्म करने के लिए फिर से 'ब्लॉक' दबाएं। इसके बाद वह नंबर न मैसेज कर पाएगा और न कॉल कर सकेगा।
अन्य तरीका
सेटिंग्स से नंबर ब्लॉक और कॉल करें साइलेंट
दूसरे तरीके में आप व्हाट्सऐप की सेटिंग्स से किसी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स खोलें, फिर प्राइवेसी में जाएं और 'ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट्स' पर टैप करें। यहां 'ऐड' पर टैप करके अनचाहा नंबर चुनें और उसे ब्लॉक कर दें। इसके अलावा, 'साइलेंस अननोन कॉलर्स' फीचर भी चालू किया जा सकता है, जिससे अनजान नंबरों की कॉल बिना बजे सीधे कॉल लिस्ट में रिकॉर्ड हो जाती हैं।