भारतीय नौसेना समुद्र में EyeROV के साथ मिलकर ड्रोन तैनात करेगी (तस्वीर: एक्स/@defencenewsclu1)

भारतीय नौसेना समुद्र में तैनात करेगी स्वदेशी ड्रोन, इस कंपनी से मिलाया हाथ

क्या है खबर?

भारतीय नौसेना समुद्र की गहराइयों में बेहतर मारक क्षमता वाले वाले स्वदेशी तकनीक से विकसित ड्रोन तैनात करने की तैयारी कर रही है। एडवांस अंडरवाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (UWROV) की आपूर्ति के लिए उसने कोच्चि स्थित समुद्री रोबोटिक्स स्टार्टअप EyeROV के साथ 47 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। इन UWROV का विभिन्न वातावरणों में परीक्षण किया गया है, जिसमें अंटार्कटिक सागर में पानी के नीचे अध्ययन और संचालन के लिए 400 मीटर से अधिक गहराई वाले मिशन शामिल हैं।