चंद्रयान-5 मिशन पर भारत-जापान मिलकर करेंगे काम, टोक्यो में बोले प्रधानमंत्री मोदी

चंद्रयान-5 मिशन पर भारत-जापान मिलकर करेंगे काम (तस्वीर: एक्स/@narendramodi)

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:12 pm Aug 29, 202505:12 pm

क्या है खबर?

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और जापान एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA मिलकर चंद्रयान-5 मिशन पर काम करेंगे। इसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX) मिशन भी कहा जाता है, जो 2027-28 में जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च होगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा।