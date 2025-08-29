रिलायंस AGM: जियो ने नई वॉयस असिस्टेंट RIYA की पेश, यूजर्स जल्दी ढूंढ सकेंगे कंटेंट

जियो ने AGM में वॉयस प्रिंट फीचर भी पेश किया, जो खासतौर पर खेल और मनोरंजन प्रेमियों के लिए है। यह फीचर यूजर्स को उनकी पसंदीदा भारतीय भाषा में कंटेंट का आनंद लेने की सुविधा देगा। जियोहॉटस्टार ऐप पर इसे इस्तेमाल कर लोग अपनी मातृभाषा में खेल और मनोरंजन से जुड़े कंटेंट देख पाएंगे। यह कदम देशभर में अलग-अलग भाषाओं के दर्शकों तक पहुंचने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

अनुभव

भाषा और अनुभव दोनों होंगे स्थानीय

जियो का कहना है कि वॉयस प्रिंट के साथ यूजर्स को किसी भी कंटेंट का अनुभव बिल्कुल स्वाभाविक और स्थानीय लगेगा। चाहे वह क्रिकेट का रोमांचक मैच हो या कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म, अब दर्शक उसे अपनी ही भाषा में, असली आवाज और सही लिप-सिंक के साथ देख सकेंगे। यह फीचर भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखकर लाया गया है। इस तकनीक से यूजर्स का मनोरंजन अनुभव पहले से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और वास्तविक बन जाएगा।