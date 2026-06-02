वित्तीय क्षेत्र को साइबर हमलों से बचाने के लिए एकल रिपोर्टिंग सिस्टम बना रही सरकार 

एक जैसे रिपोर्टिंग नियमों पर जाेर

इस नए सिस्टम का मकसद है कि हमलों की रिपोर्ट करने के लिए एक जैसे नियम हों और दुनियाभर के बेहतरीन तरीकों को अपनाया जाए, ताकि सभी जल्दी से जवाब दे सकें।

यह खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक क्षेत्र में हुआ साइबर हमला दूसरे क्षेत्रों में तेज से फैल सकता है। अधिकारियों को तेज रफ्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हमलों की भी चिंता है।

इसी बात को देखते हुए, वे कंपनियों और छोटे बैंकों को भी बचाव के लिए AI टूल इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। साझा साइबर सुरक्षा संसाधन होने से बड़े और छोटे दोनों तरह के संस्थानों को बराबरी का मौका मिलेगा।