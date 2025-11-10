LOADING...
एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI से बचकर रहने की दी सलाह, जानिए क्या है मामला 
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 10, 2025
10:24 am
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन की ओर से वर्कस्पेस टूल्स को लेकर की गई टिप्पणी पर xAI के मालिक एलन मस्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, ऑल्टमैन ने स्लैक और इसी तरह के ऐप्स को अंतहीन बनावटी काम का माध्यम बताते हुए AI युग में उत्पादकता सॉफ्टवेयर पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। इसे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के लिए खतरा मानते हुए मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट का OpenAI को निरंतर समर्थन करना बेहद आत्मघाती बताया है।

ऑल्टमैन ने की मौजूदा वर्कस्पेस टूल की अलोचना

एक साक्षात्कार में सैम ऑल्टमैन ने आधुनिक वर्कस्पेस में स्लैक जैसे सहयोगात्मक टूल्स पर निर्भरता की आलोचना करते हुए कहा कि ये अक्सर उत्पादकता का भ्रम पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, "स्लैक के कई सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन यह अंतहीन बनावटी काम पैदा करता है।" साथ ही तर्क दिया कि दुनिया को डॉक्स, स्लाइड्स, ईमेल और स्लैक जैसे पारंपरिक टूल्स में AI सुविधाएं जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से AI-आधारित बनाया जाए।

इस बदलाव की तरफ दिया जोर 

ऑल्टमैन के अनुसार, ऐसा सिस्टम विश्वसनीय AI एजेंट्स पर निर्भर करेगी, जो ऑटोमैटिक तरीक से कार्य का प्रबंधन और निष्पादन कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही समस्याओं को मनुष्यों तक पहुंचा सकते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी कंपनी GPT-5 द्वारा संचालित अगली जनरेशन के उत्पादकता टूल्स पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि यह माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट सूट को टक्कर दे सकता है।

मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट को चेताया 

वर्कस्पेस टूल्स को लेकर छेड़ी गई इस बहस के बाद एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट को चेताया है, जो OpenAI की एक प्रमुख निवेशक और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है। मस्क ने एक पोस्ट में लिखा, "जैसा कि मैं कह रहा था, OpenAI सीधे माइक्रोसॉफ्ट से प्रतिस्पर्धा करेगा। इस समय माइक्रोसॉफ्ट के लिए उसका समर्थन जारी रखना बेहद आत्मघाती है।" बता दें कि पिछले कुछ सालों दोनों दिग्गजों के रिश्ते बिगड़े हुए हैं और वे एक-दूसरे की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ते।