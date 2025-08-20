अपने डिवाइस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए QR कोड का उपयोग कैसे करें?

डिजिटल दुनिया में QR कोड अब सिर्फ जानकारी तक पहुंचने का साधन नहीं रहे, बल्कि यह सुरक्षा बढ़ाने का एक अहम माध्यम भी बन गए हैं। डेवलपर्स इन्हें ऐप सुरक्षा में शामिल कर यूजर्स को सुरक्षित और आसान अनुभव दे रहे हैं। QR कोड की मदद से न सिर्फ लॉगिन आसान होता है, बल्कि डाटा साझा करने और लेनदेन को सुरक्षित बनाने में भी इनका अहम योगदान है। इस कारण ये सुरक्षा उपाय और मजबूत हो जाते हैं।

#1 QR कोड के साथ टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन में QR कोड जोड़कर सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। जब कोई यूजर लॉगिन करता है, तो ऐप विशिष्ट QR कोड तैयार करता है, जिसे स्कैन करना जरूरी होता है। यह स्कैनिंग किसी द्वितीयक डिवाइस से की जाती है, जिससे यूजर्स की पहचान पक्की हो जाती है। इस तरह केवल वही लोग लॉगिन कर पाते हैं, जिनके पास पासवर्ड और स्कैनिंग डिवाइस दोनों की पहुंच होती है, जिससे अनधिकृत प्रवेश का खतरा कम हो जाता है।

#2 पासवर्ड रहित लॉगिन सिस्टम QR कोड पासवर्ड रहित लॉगिन की सुविधा भी देते हैं। इसमें यूजर को पासवर्ड याद रखने या टाइप करने की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी डिवाइस पर लॉगिन करना चाहते हैं, तो वहां दिख रहे QR कोड को पहले से प्रमाणित किसी अन्य डिवाइस से स्कैन करना होता है। इससे आपकी पहचान सत्यापित हो जाती है। यह सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ पासवर्ड मैनेजमेंट की परेशानी को भी खत्म करता है और यूजर को आसानी प्रदान करता है।