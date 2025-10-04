OpenAI o1-मिनी फ्री में उपलब्ध है (तस्वीर: एक्स/@DotCSV)

OpenAI o1-मिनी का फ्री में कर सकते हैं इस्तेमाल, जानिए क्या है तरीका

क्या है खबर?

OpenAI ने हाल ही में दुनियाभर में अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) o1 मॉडल पेश किया। यह एडवांस मॉडल गणित, कोडिंग और जटिल समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ o1-मिनी भी पेश किया गया, जो सीमित सुविधाओं के साथ आता है। मिनी वर्जन एक तेज और सस्ता रीजनिंग मॉडल है, जो कोडिंग में विशेष रूप से प्रभावी है और सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है। आइये जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें।