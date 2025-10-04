OpenAI o1-मिनी का फ्री में कर सकते हैं इस्तेमाल, जानिए क्या है तरीका
क्या है खबर?
OpenAI ने हाल ही में दुनियाभर में अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) o1 मॉडल पेश किया। यह एडवांस मॉडल गणित, कोडिंग और जटिल समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ o1-मिनी भी पेश किया गया, जो सीमित सुविधाओं के साथ आता है। मिनी वर्जन एक तेज और सस्ता रीजनिंग मॉडल है, जो कोडिंग में विशेष रूप से प्रभावी है और सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है। आइये जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें।
तरीका
क्या है फ्री में उपयोग करने का तरीका?
o1-मिनी का फ्री में इस्तेमाल करने के लिए डेस्कटॉप से ChatGPT खोलकर बातचीत शुरू करनी होगी। अब विंडो के शीर्ष पर जाएं और 'ChatGPT ऑटो' पर क्लिक करें और 'अल्फा मॉडल्स' ड्रॉपडाउन से 'o1-मिनी' चुनें। इसके बाद ChatGPT ऑटो टेक्स्ट को अल्फा से बदल देगा। मोबाइल ऐप पर मॉडल बदलने के लिए चैटबॉट प्रतिक्रिया पर देर तक दबाएं और कांटेक्स्ट मेनू में सबसे नीचे 'चेंज मॉडल' पर टैप करें। o1-मिनी वर्जन का उपयोग करने के लिए 'अल्फा (GPT-4o)' मॉडल चुनें।
कमी
सीमित सुविधाओं से लैस है o1-मिनी
OpenAI ने इस o1 मॉडल में कई ऐसे फीचर्स नहीं दिए हैं, जो ChatGPT 4o मॉडल में मौजूद हैं। इस शुरुआती मॉडल की अपनी सीमाएं हैं। यह समस्याओं को हल करने के लिए इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकता और आपको इमेज अपलोड करने का विकल्प भी नहीं देता। इसका मतलब है कि यह सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ही ले सकता है। यह वर्जन केवल जटिल गणितीय समस्याओं और तर्क-वितर्क की आवश्यकता वाली शैक्षणिक समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।