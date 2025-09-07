व्हाट्सऐप पर अपने आप टाइप होगा मैसेज, जानिए क्या है इसका तरीका
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर आपको कई बार तेजी से मैसेज भेजने की जरूरत होती है। टाइपिंग में आपको परेशानी आने के साथ-साथ जल्दबाजी में मैसेज में गलती जाने की भी संभावना रहती है। इस समस्या से छुटकारा देने के लिए अब यह मैसेजिंग ऐप राइटिंग हेल्प फीचर से अपने आप मैसेज टाइप करने की स्मार्ट सुविधा देती है। यह मैसेज को रोचक और मजेदार भी बनाता है। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप में राइटिंग हेल्प फीचर का इस्तेमाल कैसे करें।
गोपनीयता
फीचर में गोपनीय रहते हैं मैसेज
राइटिंग हेल्प फीचर मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से मैसेज लिखता है और जब आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो चैट बॉक्स में पेंसिल वाला आइकन दिखेगा। उस पर टैप करते ही आपको मैसेज के 3-4 नए सुझाव- प्रोफेशनल, फनी, सपोर्टिव या प्रूफरीड मिल जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें आपका मैसेज गोपनीय रहेगा, यानि AI केवल सुझाव देगा, लेकिन आपके मैसेज को स्टोर या पढ़ेगा नहीं। इस तरह आपका प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
तरीका
ऐसे करें फीचर का इस्तेमाल
इस फीचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में व्हाट्सऐप का लेटेस्ट वर्जन गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लें। किसी भी चैट को खोलें और मैसेज टाइप करना शुरू करें। टाइप करते समय आपको टेक्स्ट बॉक्स में एक छोटा-सा पेंसिल आइकन दिखाई देगा। पेंसिल आइकन पर टैप करते ही मेटा AI अलग-अलग तरह के मैसेज सुझाव देगा। आपकाे इनमें से किसी एक सुझाव का चयन करना है। इसके बाद भेजने के लिए मैसेज टाइप हो जाएगा।