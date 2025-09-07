व्हाट्सऐप पर राइटिंग हेल्प फीचर अपने आप मैसेज टाइप करने की सुविधा देता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप पर अपने आप टाइप होगा मैसेज, जानिए क्या है इसका तरीका

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर आपको कई बार तेजी से मैसेज भेजने की जरूरत होती है। टाइपिंग में आपको परेशानी आने के साथ-साथ जल्दबाजी में मैसेज में गलती जाने की भी संभावना रहती है। इस समस्या से छुटकारा देने के लिए अब यह मैसेजिंग ऐप राइटिंग हेल्प फीचर से अपने आप मैसेज टाइप करने की स्मार्ट सुविधा देती है। यह मैसेज को रोचक और मजेदार भी बनाता है। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप में राइटिंग हेल्प फीचर का इस्तेमाल कैसे करें।