गूगल पर सर्च के लिए पसंदीदा वेबसाइट कैसे करें सेट? यहां जानिए तरीका

गूगल ने भारत और अमेरिका में 'प्रिफर्ड सोर्सेस' नाम का नया सर्च फीचर शुरू किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने पसंदीदा न्यूज आउटलेट या वेबसाइट को गूगल सर्च में प्राथमिकता दे सकेंगे। इसका मतलब है कि जब आप सर्च करेंगे, तो आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म की खबरें 'टॉप स्टोरीज' सेक्शन में ज्यादा बार दिखेंगी। चाहे वह आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स ब्लॉग हो या स्थानीय अखबार, यह फीचर आपकी पसंद के अनुसार रिजल्ट को अधिक प्रासंगिक बनाएगा।

तरीका फीचर का उपयोग कैसे करें? इस फीचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले किसी ऐसे विषय को सर्च करें जो फिलहाल चर्चा में हो। इसके बाद 'टॉप स्टोरीज' हेडर के दाईं तरफ बने छोटे आइकन पर क्लिक करें। वहां आपको अपने पसंदीदा सोर्स खोजने और उन्हें चुनने का विकल्प मिलेगा। एक बार चुनने के बाद, इन सोर्सेज की खबरें आपके सर्च रिजल्ट में प्रमुखता से नजर आएंगी। आप जितने चाहें उतने सोर्स जोड़ सकते हैं और बाद में बदल भी सकते हैं।

काम कैसे काम करता है 'प्रिफर्ड सोर्सेस' फीचर? एक बार पसंदीदा सोर्स चुनने के बाद, जब भी वे प्रासंगिक समाचार प्रकाशित करेंगे, उनके लेख 'टॉप स्टोरीज' में ऊपर दिखाई देंगे। कुछ मामलों में आपको 'फ्रॉम योर सोर्स' नाम का एक अलग सेक्शन भी दिख सकता है, जिसमें सिर्फ आपके चुने हुए प्लेटफॉर्म की खबरें होंगी। हालांकि, अन्य सोर्सेज की खबरें भी मिलती रहेंगी, ताकि आपको अलग-अलग दृष्टिकोण देखने का मौका मिले। यह फीचर समाचार तक तेज और व्यक्तिगत पहुंच देने के लिए डिजाइन किया गया है।