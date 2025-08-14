ऐपल टेबलटॉप AI डिवाइस पर कर रही काम, 2027 तक हो सकता है लॉन्च
क्या है खबर?
ऐपल इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अब अपने AI लक्ष्यों को नए स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स पर केंद्रित कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, ऐपल एक टेबलटॉप AI साथी और एक स्मार्ट होम हब पर काम कर रही है। इन डिवाइसों से ऐपल की पिछड़ी AI रणनीति को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
डिजाइन
टेबलटॉप AI साथी का डिजाइन
रिपोर्ट में कहा गया है कि टेबलटॉप AI साथी में एक गतिशील रोबोटिक आर्म पर लगा लगभग 7 इंच का डिस्प्ले होगा। यह स्क्रीन यूजर की ओर घूमकर प्रतिक्रिया देगा। मोटराइज्ड आर्म इसे 6 इंच तक किसी भी दिशा में हिला सकेगा। सिरी के नए वर्जन के साथ यह डिवाइस जानकारी याद रखेगा, सुझाव देगा और बातचीत करेगा। इसे घर या ऑफिस में एक अतिरिक्त मददगार की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा।
खासियत
स्मार्ट होम हब की खासियत
ऐपल के नए प्रोडक्ट लाइनअप में स्मार्ट होम हब भी शामिल हो सकता है, जो टेबलटॉप साथी का सरल वर्जन होगा। इसमें स्थिर स्टैंड के साथ डिस्प्ले होगा और यह संगीत चलाने, नोट्स लेने, वेब ब्राउज करने और वीडियो कॉल होस्ट करने में सक्षम होगा। ये दोनों डिवाइस 'करिश्मैटिक' नामक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेंगे, जो कई यूजर्स को सपोर्ट करेगा। सिरी को इसमें एक नया व्यक्तित्व और विजुअल रूप दिया जा सकता है।
लॉन्च
लॉन्च और संभावनाएं
रिपोर्ट के मुताबिक, टेबलटॉप AI साथी को 2027 में और स्मार्ट होम हब को 2026 में लॉन्च करने की योजना है। स्मार्ट होम हब का आइडिया 2022 में ही सामने आया था और इसका अनावरण इस साल हो सकता है। पर्सनल रोबोट पर भी ऐपल कुछ समय से काम कर रही है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी बदलावों या कंपनी की दिशा बदलने के कारण ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ भी सकते हैं और रद्द भी हो सकते हैं।