स्मार्ट असिस्टेंट के साथ इवेंट कैसे शेड्यूल करें?

जेमिनी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्मार्ट असिस्टेंट अब रोजमर्रा के कामों में मदद करने वाले साथी बन गए हैं। इवेंट शेड्यूल करना, रिमाइंडर लगाना और कैलेंडर संभालना अब कुछ शब्द बोलकर या एक टैप से किया जा सकता है। इससे समय बचता है और गलती नहीं होती। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये असिस्टेंट आपकी मीटिंग, क्लास या निजी काम समय पर याद दिलाकर पूरे दिन को संगठित बनाए रखते हैं और आपको अपनी योजनाओं पर नियंत्रण देते हैं।

#1 वॉइस कमांड से तुरंत शेड्यूल वॉइस कमांड इवेंट जोड़ने का सबसे तेज तरीका है। बस बोलें, 'कल सुबह 10 बजे मीटिंग शेड्यूल करो' और स्मार्ट असिस्टेंट तुरंत कैलेंडर में जोड़ देगा। यह तरीका खासकर तब उपयोगी है जब आप व्यस्त हों या सफर में हों। हैंड्स-फ्री काम करने से टाइपिंग की गलती नहीं होती और समय भी बचता है। सिर्फ स्पष्ट आवाज में कमांड देने से आपका पूरा शेड्यूल बिना मोबाइल को छुए तैयार हो जाता है।

#2 कैलेंडर और रिमाइंडर का लाभ स्मार्ट असिस्टेंट गूगल या ऐपल कैलेंडर से आसानी से जुड़ सकते हैं, जिससे सारे इवेंट एक ही जगह दिखते हैं। आप कई कैलेंडर को साथ जोड़ सकते हैं ताकि निजी और दफ्तर के काम अलग-अलग रहें। इसके अलावा, आप रिमाइंडर और अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मीटिंग से 30 मिनट पहले याद दिलाने को कहें। यह सुविधा आपको हर अपॉइंटमेंट समय पर याद दिलाती है और दिन की योजना सही रखती है।