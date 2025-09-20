शनि ग्रह कल पृथ्वी के पास दिखाई देगा, इस तरह देख सकेंगे आप
क्या है खबर?
खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कल (21 सितंबर) का दिन काफी खास है। शनि कल सबसे चमकदार और विशाल अवस्था में होगा, जब पृथ्वी उसके और सूर्य के बीच सीधी रेखा में आ जाएगी। इस समय शनि सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह जगमगाएगा और रात के अंधेरे आकाश में बेहद स्पष्ट दिखाई देगा। यह घटना हर 378 दिनों में एक बार होती है और इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है।
समय
कब और कैसे देखें यह घटना?
दिल्ली सहित भारत के अन्य हिस्सों में शनि शाम 6:24 बजे से अगले दिन सुबह 6:15 बजे तक दिखाई देगा। कल रात चंद्रमा नई अवस्था में रहेगा, जिससे आकाश अधिक अंधेरा और देखने के लिए अनुकूल होगा। शनि सूर्यास्त के समय पूर्व में उगेगा और भोर में पश्चिम की ओर डूबेगा। लोग निःशुल्क वेबसाइट stellarium-web.org पर देखकर उसकी सटीक स्थिति और अन्य ग्रहों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रभाव
बेहतर दृश्य और खास प्रभाव
बेहतर दृश्य पाने के लिए शहर की रोशनी से दूर खुली जगह से देखना सही रहेगा। आंखों को अंधेरे में ढलने के लिए 15-30 मिनट का समय दें और जरूरत पड़ने पर लाल रोशनी वाली टॉर्च का उपयोग करें। दूरबीन या टेलीस्कोप से शनि के सुंदर छल्ले साफ दिखेंगे। इस दौरान शनि के छल्लों पर खास चमक दिखेगी, जिसे सीलिगर प्रभाव कहा जाता है। यह असर सूर्य के प्रकाश के सीधे छल्लों पर पड़ने से बनता है।