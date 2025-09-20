कल पृथ्वी के निकट दिखाई देगा शनि ग्रह (तस्वीर: नासा)

शनि ग्रह कल पृथ्वी के पास दिखाई देगा, इस तरह देख सकेंगे आप

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:50 pm Sep 20, 202506:50 pm

क्या है खबर?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कल (21 सितंबर) का दिन काफी खास है। शनि कल सबसे चमकदार और विशाल अवस्था में होगा, जब पृथ्वी उसके और सूर्य के बीच सीधी रेखा में आ जाएगी। इस समय शनि सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह जगमगाएगा और रात के अंधेरे आकाश में बेहद स्पष्ट दिखाई देगा। यह घटना हर 378 दिनों में एक बार होती है और इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है।