चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, कीमतें 2 लाख रुपये के करीब पहुंचीं

सोने-चांदी की कीमतें लगातार नए स्तर को छू रही हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में बीते दिन चांदी ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जोरदार तेजी दिखाई। एक दिन में ही चांदी 10,600 रुपये उछली और भाव सीधे 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गए। MCX पर चांदी ने 1,99,220 रुपये का नया ऑल-टाइम हाई बनाया, जिसने निवेशकों को चौंका दिया। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जिससे बाजार में भारी हलचल देखी गई।

विदेशी बाजार MCX और विदेशी बाजारों में भी मजबूत तेजी दर्ज MCX पर तेज खरीदारी के कारण चांदी ने पुराने सभी रिकॉर्ड पार कर दिए। इंट्रा-डे ट्रेडिंग में 10,600 रुपये की उछाल दर्ज की गई, जो हाल के वर्षों में बेहद दुर्लभ है। विदेशी बाजार में भी चांदी 4 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 64.50 डॉलर (लगभग 5,800 रुपये) प्रति औंस के पार चली गई। वैश्विक सप्लाई की कमी और डॉलर में उतार-चढ़ाव ने भावों को और ऊपर धकेला। इस तेजी ने मंदी करने वाले निवेशकों को संभलने का मौका नहीं दिया।

वजह कीमतों में तेजी की मुख्य वजहें? विशेषज्ञों के अनुसार चांदी में यह तेजी सिर्फ सट्टेबाजी नहीं, बल्कि कई मजबूत कारणों की देन है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और 5G तकनीक में चांदी की मांग 2025 में काफी बढ़ गई है, जबकि सप्लाई सीमित है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी कई सालों के उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है। इसके साथ रुपये की कमजोरी ने घरेलू कीमतों को और ऊपर ले जाने में बड़ा योगदान दिया है।

Advertisement