ट्रूकॉलर से हटाना चाहते हैं अपनी जानकारी, जानिए डिलीट करने का आसान तरीका 

आपका नंबर सीधे ट्रूकॉलर पर नहीं गया भी होता फिर भी आपके संपर्क सूची में आपके एड्रेस के आधार पर यह नाम दिखाई देता है। अगर, आप ऐप से अपनी जानकारी हटाना चाहते हैं या आपका नाम गलत दिख रहा हो या आप अपनी पहचान स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए ऐप में अकाउंट डिएक्टिवेट करना होगा। फिर ट्रूकॉलर की वेबसाइट पर जाकर नंबर 'अनलिस्ट' कर डाटा हटाया जा सकता है।

तरीका

इस तरह डिलीट हो जाएगी जानकारी

ट्रूकॉलर खोलें और प्रोफाइल आइकन पर टैप करने के बाद सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी सेंटर पर क्लिक करने के बाद डिएक्टिवेट अकाउंट पर टैप करें। कंफर्मेशन पर 'यस' चुनने के बाद आपके ट्रूकॉलर अकाउंट और डाटा को रिमूव करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐप अनइंस्टॉल (ऑप्शनल) करने के बाद ऐप के 'अनलिस्ट' पेज पर जाएं और अपना नंबर +91 सहित दर्ज करके कैप्चा दर्ज कर अनलिस्ट के लिए सब्मिट करें। 24 घंटे में आपकी जानकारी डाटाबेस से हट जाएगी।