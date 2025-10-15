अपने ईमेल को फिशिंग हमलों से कैसे सुरक्षित रखें?

ईमेल फिशिंग साइबर ठगी का एक ऐसा तरीका है, जिसमें साइबर अपराधी नकली ईमेल भेजकर लोगों से उनकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल या अन्य डाटा चुरा लेते हैं। ये ईमेल देखने में असली जैसे लगते हैं और अक्सर किसी कंपनी या संस्था के नाम पर भेजे जाते हैं। ऐसे मैसेज में झूठे लिंक या फाइलें होती हैं, जो क्लिक करते ही आपका डाटा खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है।

#1 सेंडर और भाषा पर ध्यान दें किसी भी ईमेल को खोलने से पहले उसके भेजने वाले का एड्रेस जांचें। फिशिंग ईमेल अक्सर ऐसे एड्रेस से आते हैं जो असली जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें छोटे बदलाव होते हैं। इसके अलावा, भाषा पर ध्यान दें। अगर किसी ईमेल में बहुत सी वर्तनी या व्याकरण की गलतियां हैं या उसका लहजा अजीब लगता है, तो वह ईमेल नकली हो सकता है। ऐसे ईमेल को तुरंत रिपोर्ट या डिलीट करें।

#2 तुरंत कार्रवाई के दबाव से बचें फिशिंग ईमेल अक्सर यह दिखाते हैं कि आपको तुरंत कुछ करना होगा, जैसे अकाउंट बंद होने की चेतावनी या पैसे जमा करने की मांग। ऐसे मैसेज देखकर घबराएं नहीं और कोई भी जानकारी साझा न करें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा नंबर से ही जांच करें। बिना पुष्टि किए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि यह आपकी जानकारी चुरा सकता है और आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है।