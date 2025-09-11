अपने पासवर्ड को मुफ्त में कैसे रखें व्यवस्थित?

डिजिटल युग में पासवर्ड को सुरक्षित रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अनगिनत अकाउंट्स और सेवाओं के कारण हर पासवर्ड याद रखना आसान नहीं है। कई बार लोग महंगे सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं, लेकिन बिना खर्च किए भी पासवर्ड को संभालने के तरीके मौजूद हैं। एक सही रणनीति अपनाकर कोई भी यूजर अपने पासवर्ड हमेशा सुरक्षित रख सकता है और साइबर ठगी से बच सकता है।

#1 स्प्रेडशीट और पैटर्न का इस्तेमाल पासवर्ड को ट्रैक करने के लिए गूगल शीट्स या एक्सेल में एक साधारण तालिका बनाना मददगार हो सकता है। इसमें वेबसाइट का नाम, यूज़रनेम और पासवर्ड शामिल किया जा सकता है। सुरक्षा के लिए स्प्रेडशीट को एन्क्रिप्टेड क्लाउड सेवा में रखना जरूरी है। इसके अलावा, पैटर्न से पासवर्ड बनाना भी कारगर उपाय है। अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण करके मजबूत पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, जिन्हें याद रखना भी आसान होता है।

#2 ब्राउजर और नियमित अपडेट अधिकतर आधुनिक वेब ब्राउजर पासवर्ड मैनेजर सुविधा के साथ आते हैं। ये पासवर्ड को सुरक्षित रखते हैं, जरूरत पड़ने पर ऑटो-फिल करते हैं और नए अकाउंट बनाते समय मजबूत पासवर्ड सुझाते हैं। ब्राउजर को हमेशा अपडेट रखना इसकी सुरक्षा को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही, पासवर्ड नियमित रूप से बदलना बहुत जरूरी है। हर 3 महीने में पासवर्ड अपडेट करने की आदत सुरक्षा बढ़ाती है और पुराने पासवर्ड लीक होने का खतरा कम करती है।